В Минске кроссовер Lexus сбил мальчика на самокате на пешеходном переходе, сообщает старший инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вероника Романькова.

ДТП произошло на улице Богдановича. Водитель Lexus двигался в направлении улицы Некрасова и при повороте налево наехал на ребенка 2009 года рождения, который пересекал проезжую часть на самокате на разрешающий сигнал светофора.

От испуга мальчик стал убегать, но водитель окликнул его и вернул. Ребенок с ссадинами и черепно-мозговой травмой легкой степени доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.