Сельчанин из Докшицкого района из-за недосмотра за горящим мусором лишился дома и двух хозяйственных построек.

Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС, передает БЕЛТА.

Происшествие случилось днем 28 марта в деревне Липск. Одиноко проживающий 68-летний пенсионер решил навести порядок на подворье и сжечь накопившийся бытовой мусор. При этом о мерах безопасности мужчина не позаботился, а за костром следил лишь периодически, занимаясь работами на подворье. В результате оставленный без должного присмотра огонь перекинулся на траву, а затем на рядом расположенные сараи и дом.

Сообщение о пожаре на горячую линию МЧС поступило от очевидцев. К приезду спасателей дом и хозпостройки уже полыхали. Собственными силами хозяин подворья справиться с их тушением не мог. Пожар ликвидировали спасатели. В результате один из сараев сгорел дотла, вторая хозпостройка и дом серьезно повреждены огнем.

По данному факту проводится проверка.

В МЧС призывают быть бдительными и соблюдать все меры безопасности при сжигании бытового мусора на частных подворьях, а также напоминают о недопустимости проведения палов сухой растительности.