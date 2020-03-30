По данным на понедельник 30 марта, в Беларуси 152 случая коронавируса. В официальном телеграм-канале Минздрава сообщается, что уже выписаны или ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным, пишет TUT.BY. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.

На сегодня в стране проведено более 30 тысяч тестов на COVID-19.

Как сообщала в пятницу, 27 марта, во время брифинга в Минздраве заместитель министра Елена Богдан, пациентов с коронавирусом на ИВЛ нет. Запаса лекарств достаточно. В больницах на тот момент было 2221 свободных мест, скорая работала в обычном режиме и справлялась с обращениями.

В отличие от стран Запада, России и Казахстана, Минздрав Беларуси публикует статистику по инфицированным не каждый день. Предыдущий раз данные сообщали 27 марта. По информации на тот день инфицированными было 94 человека, из них 32 были уже выздоровевшими, 62 — в больницах под медицинским наблюдением.

Сегодня Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) призвала власти ежедневно предоставлять информацию о ситуации с COVID-19.

«Наилучшим средством против появления и распространения фейков в медиа является оперативное предоставление официальной правдивой информации», — подчеркнули в ассоциации.