Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский, сообщили агентству «Интерфакс-Запад» в ассоциации. Ему было 45 лет.

«О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно», — отметили в ассоциации.

Александр Кучинский родился в 1975 году в Кобрине (Брестская область). После окончания юридического факультета Белорусского государственного университета в 1997 году начал свою трудовую деятельность в Ассоциации белорусских банков, где проработал более 20 лет на различных должностях – от юрисконсульта до заместителя председателя. В 2017 году возглавил ассоциацию.

Являлся членом консультативного комитета по финансовым рынкам при коллегии Евразийской экономической комиссии, отраслевого совета по трудовым и социальным вопросам.