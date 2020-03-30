Ученые назвали оптимальную температуру для распространения коронавируса

Ученые из Гонконгского университета выяснили, что новый коронавирус наиболее активен при температуре около +4 градусов по Цельсию и становится весомо слабее при ее повышении.

Вирус очень стабилен при четырех градусах тепла, но чувствителен к высокой температуре, следует из отчета, который был размещен на сайте medrxiv.org. При 4 градусах инфекция живет более двух недель, а при 70 градусах она умирает в течение пяти минут.

Согласно таблице, представленной в отчете, при 22 градусах коронавирус остается активным, по крайней мере, в течение недели, при 37 градусах — не более двух суток, а при 56 градусах — менее 30 минут.

Также ученые исследовали жизнеспособность вируса на различных поверхностях. Они установили, что COVID-19 может существовать на внешней поверхности медицинских масок не менее недели (при комнатной температуре и влажности 65%).

На бумаге вирус живет менее трех часов, на деревянной поверхности и тканях — не более двух дней, на стекле — менее четырех дней, а на нержавеющей стали и пластмассе — не более недели.