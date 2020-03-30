Драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске отменил спектакли до 18 апреля. Один из актеров находится в реанимации с пневмонией — и у него положительный тест на коронавирус. Однако карантина в театре нет, а отмену спектаклей дирекция объясняет тем, что зрительный зал практически пуст.

— До 18 апреля мы работаем в репетиционном режиме, — сообщил TUT.BY директор драмтеатра Александр Старых. — Спектакли отменили в связи с низкой заполняемостью зрительного зала. Люди не ходят сейчас в театр. Билеты продаются мало, а бывает, и вообще не продаются. И это пошло с середины марта. Поэтому пока, до 18 апреля — репетиционный режим, а дальше будем смотреть на ситуацию. Потому что каждый день — как новый.

— По городу ходят слухи о том, что якобы несколько ваших артистов заболели коронавирусом.

— На сегодняшний день — это не несколько, а один человек. У него воспаление легких, находится в реанимации. Тест на коронавирус у него показал положительный результат.

По словам руководителя, на больничном по состоянию на 30 марта находятся 11 сотрудников театра:

— Есть воспаление [легких], есть ОРЗ, есть ОРВИ — у всех разные диагнозы. Но два, а возможно, и три сотрудника уже завтра выходят на работу.

Александр Старых подчеркнул — карантина в театре нет. Но в учреждении действуют все санитарные меры по профилактике:

— Мы постоянно держим связь с эпидемиологами, выполняем все их рекомендации.

29 марта отменили спектакль «Яшчэ раз пра каханне» по рассказам Василия Шукшина, а 31 марта не состоится постановка «Ищем тенора!» по пьесе Кена Людвига, сообщает сайт витебского драмтеатра.

Ожидается, что ближайшие спектакли на Коласовской сцене состоятся 21−22 апреля — в эти дни на гастроли в Витебск должен приехать Камерный драматический театр из Минска.

— Будем созваниваться с коллегами из Минска, уточнять, состоятся ли их гастроли.

Спектакль из собственного репертуара коласовцы планируют показать 23 апреля — это будет комедия «Перабор» по Херберту Бергеру.

Далее в афише расписан практически каждый день на последней неделе апреля.

Напомним, что в пятницу распоряжением министра всем милиционерам страны запретили въезд и выезд из Витебской области.