На летнее время перешли в ночь на 29 марта четыре страны, граничащие с Беларусью. В Польше, Украине, Латвии и Литве стрелки часов перевели на один час вперед, сообщает агентство «Минск-Новости».

Таким образом время в Латвии, Литве и Украине сравнялось с белорусским. А разница во времени с Польшей теперь составляет не два, а один час.

В Беларуси переход на зимнее и летнее время отменили еще в 2011 году постановлением правительства. Тогда же отказалась от перехода на сезонное время и Россия. С тех пор Минск и Москва живут по одному времени.