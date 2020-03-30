Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Основные мероприятия пройдут с 16 по 20 июля, сообщает пресс-служба президента.

Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей из 73 государств.

Согласно документу, поясняет Национальный правовой интернет-портал, безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь и выезда из нее в любом международном пункте пропуска будет действовать с 6 по 25 июля 2020 года.

Для того чтобы попасть в Беларусь без визы, понадобится предъявить оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале «Витебск», а также приглашение Центра культуры «Витебск» или Министерства культуры для иностранных участников фестиваля.

С учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников:

— иностранные граждане и лица без гражданства будут освобождены от государственной пошлины за регистрацию временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь;

— иностранные граждане — индивидуальные предприниматели, участвующие в подготовке и проведении фестиваля, освобождаются от уплаты подоходного налога с доходов, полученных за счет средств, предоставленных Центру культуры «Витебск» для подготовки и проведения фестиваля, независимо от источников финансирования;

— иностранные организации, участвующие в подготовке и проведении фестиваля и не осуществляющие деятельность в Республике Беларусь через постоянные представительства, освобождаются от уплаты налога с доходов, полученных за счет средств, предоставленных Центру культуры «Витебск» для подготовки и проведения фестиваля, независимо от источников финансирования.