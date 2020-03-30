Коронавирус обнаружили у педагога детского сада №566 в Минске, подтвердили Sputnik сотрудники данного учреждения.

Как сообщили в саду, о случившемся уже рассказали родителям. Дети из группы, в которой работала женщина, пока не посещают учреждение.

«У нас ведутся все противоэпидемические мероприятия. Группа, в которой был этот педагог, закрыта. Все предупреждены. Ведутся все мероприятия. Работает специальная организация», – сказали в детсаду.

По данным на понедельник, в Беларуси число зараженных коронавирусом составило 152 человека.