В Гродненской области выявлен четвертый случай заболевания коронавирусом.

Его выявили в Ивье. Анализ пациента инфекционного отделения Ивьевской центральной районной больницы дал положительный результат. Пациент попал на лечении с диагнозом «пневмония», сообщает телеканал «Гродно Плюс».

Первые три случая зарегистрированы в самом областном центре. Все они находятся на лечении в Гродненской областной инфекционной больнице.

Женщину, которой первой поставили диагноз «коронавирус» перевели в реанимационное отделение. По словам врачей, состояние её стабильное.

Два других пациента, которые прибыли из Швеции, так же проходят лечение в областной инфекционной больнице.