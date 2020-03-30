Правила личной гигиены, которым уделяется повышенное внимание в условиях пандемии коронавируса, распространяются в 21 веке и на электронные гаджеты, которые рекомендуется тщательно дезинфицировать. О том, как правильно обрабатывать смартфоны, рассказал Михаил Давыдов, глава московского городского онлайн-сервиса по ремонту цифровых девайсов «Чудо техники».

Давыдов заявил, что дезинфицировать смартфоны и другие цифровые устройства лучше всего при помощи специальных составов, в которых не содержится ацетон, а также этиловый спирт. Эти вещества могут представлять опасность для экранов и покрытия гаджетов.

«Дисплеи могут быть чувствительными к чистящим средствам с содержанием спирта. Некоторые экраны можно испортить, если протирать их этиловым спиртом. Если говорить о смартфонах Apple iPhone, то их можно без опасений протирать 70-процентным раствором изопропилового спирта. Плюс, для дезинфекции айфонов подходит раствор гипохлорита натрия», — отметил Давыдов, добавив, что использовать для обеззараживания гаджетов домашние чистящие средства, а также химию для мытья глянцевых поверхностей и окон — не стоит.

Протирать планшеты и ноутбуки следует салфетками для мониторов, на которые можно наносить средства для очистки электроники. А вот бумажными полотенцами пользоваться не стоит, т.к. они могут поцарапать дисплей. Лучше всего протирать электронику микрофиброй или безворсовыми тканями, которые, при этом, нельзя слишком сильно мочить.