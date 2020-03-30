Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у более 720 тысяч человек, скончались более 33 тысяч. DW следит за событиями 30 марта.

В мире стремительно растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, который можеть вызвать заболевание COVID-19. По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен в 199 странах и территориях. Инфицированы более 720 тысяч, от последствий заражения умерло более 33 тысяч человек. Больше всего жертв — в Италии. По степени распространения вируса первое место в мире занимают США. DW следит за развитием событий 30 марта (время московское).

В Южной Корее за сутки вновь выявлено менее 100 новых заражений. В воскресенье, 29 марта, лишь 78 человек протестрованы с позитивным результатом. Общее число инфицированных в стране — 9661, скончались 158 человек.

В Китае число выздоровевших либо прошедших послекарантинный тест с негативным результатом считаются 75 700 человек. За период с начала вспышки в провинции Хубэй в стране выявлено около 81 500 инфицированных, 3304 человек скончались.

На фоне пандемии коронавируса цена на нефть марки WTI обвалилась на 3,9 процента, фьючерсы марки Brent подешевели на 4,9 процента. Баррель WTI на азиатских биржах в понедельник торгуется за 20 долларов, баррель Brent — за 23 доллара. Так дешево нефть стоит впервые с 2002 года.

Возросшая на фоне пандемии потребность в защитной одежде в медучреждениях привела к «взрывному росту цен» в Германии, сообщает агентство AFP. Так, цена защитных масок типа FFP2 всего за несколько дней выросла на 3 тысячи процентов: с 0,45 евро за штуку до 13,52 евро. На рынке «царит хаос». «Это дикий запад. Каждый пытается нажиться и воспользоваться бедственной ситуацией в больницах», — говорит Олаф Берзе (Olaf Berse), руководитель торгового объединения Clinicpartner, которое осуществляет закупки для клиник и домов престарелых. Берзе пожаловался, что сертификаты на продукцию нередко подделываются, а фильтры непригодны к эксплуатации, что грозит как пациентам, так и медперсоналу.

В Китае, по данным властей на вечер 29 марта, от последствий заражения коронавирусом скончалось 3304 человека (4 умерших за последние сутки), общее число инфицированных достигло 81 470 человек. В воскресенье был выявлен 31 случай заражения, днем ранее 45 случаев.

Президент США Дональд Трамп считает, что если коронавирус унесет жизни не более 100 тысяч жителей США, то действия властей можно будет назвать успешными, хотя «это ужасное число».

Власти Японии намерены распространить временный запрет на въезд в страну на граждан Китая, США, Южной Кореи и большинства стран Европы, сообщила в понедельник газета «Асахи».

В США ограничения продлили до 30 апреля

Президент США Дональд Трамп продлил действие правил, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 30 апреля, чтобы замедлить распространение инфекции. По словам Трампа, согласно прогнозам, пик смертности от последствий заражения коронавирусом наступит через две недели. в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания по сравнению с другими странами мира. По состоянию на вечер воскресенья было подтверждено более 140 тысяч случаев заражения, более 2400 американцев скончались.

На фоне строгого карантина в крупных городах Европы существенно снизилось загрязнение воздуха. Это продемонстрировали снимки со спутника, которые были опубликованы в понедельник, 30 марта. В период с 5 по 25 марта в Брюсселе, Париже, Мадриде и Милане заметно упало содержание в воздухе диоксида азота по сравнению с тем же периодом в 2019 году. В частности, в Мадриде содержание диоксида азота в воздухе в период с 16 по 22 марта упало на 56 процентов по сравнению с предыдущей неделей.

В Италии замедлился рост числа инфицированных SARS-CoV-2. В воскресенье, 29 марта, было выявлено 5217 новых случаев, таким образом, общее число зараженных новым коронавирусом в стране составило 97 689 человек. С 25 марта это самый низкий прирост за день.

Из-за COVID-19 в Италии на сегодняшний день погибли 10 779 человек. За день умерло 756 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Во Франции из-за COVID-19 погибли уже более 2600 человек. За последние 24 часа заболевание унесло жизни 292 человек, сообщил глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон. Однако статистика охватывает лишь те случаи, когда пациенты скончались в клинике. Случаи, когда заболевшие коронавирусной инфекцией умирали у себя дома или в домах престарелых, начнут учитывать лишь с 30 марта.

Во Франции подтверждено уже более 40 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2. 19 350 инфицированных пациентов проходят лечение в больницах, из них 4630 человек находятся в реанимации.