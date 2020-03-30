Газета Corvallis Gazette-Times, издающаяся в городе Корваллис, штат Орегон, США, опубликовала письмо жителя расположенного рядом города Олбани, в котором тот рассказал о «добром самаритянине» из Беларуси. Оно озаглавлено «Не дайте страху вируса победить человечность».

«Сегодня после посещения продуктового магазина наша машина перестала заводиться. Пока искали проблему с аккумулятором, подошел джентльмен (как мы позже узнали, из Беларуси) и предложил «прикурить». К счастью, его помощь оказалась успешной!», – написал Уил Годфри.

Далее читатель отмечает, что позже вечером размышлял о том, как многие в стране игнорируют нужды других, затовариваясь в магазинах и призывая к изоляции, и все же эмигрант из страны размером с Канзас, натерпевшейся многого и наверняка имеющей меньшие возможности, проявил гуманность, предложив другому руку помощи в беде.