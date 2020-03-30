Правительство и Национальный банк Республики Беларусь обсуждают с Международным валютным фондом финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

«Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Республика Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно $900 млн», — отметили в пресс-службе.

Речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам — членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования.

Ранее МВФ заявлял о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до $40 млрд, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.