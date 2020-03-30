Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выступила с заявлением о необходимости предоставления оперативной и достоверной информации о распространении COVID-19 в республике.

«Белорусская ассоциация журналистов призывает министерство здравоохранения Беларуси, а также все государственные органы и службы, связанные с охраной здоровья ежедневно предоставлять обществу оперативную и достоверную информацию о распространении COVID-19 в стране и рекомендации врачей», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте БАЖ.

В ассоциации также призвали организовать работу пресс-служб министерства здравоохранения, а также областных, городских и районных властей таким образом, чтобы каждый журналист в рабочее время мог оперативно получить точную, достоверную и своевременную информацию о ситуации с COVID-19 в Беларуси.

В БАЖ констатировали, что в Беларуси растет количество людей, инфицированных вирусом COVID-19. «В такое время работа медиа требует максимального профессионализма, оперативности и проверки информации по каждому конкретному случаю и ситуации в целом. Но корректная работа медиа невозможна, если компетентные государственные органы не будут своевременно и достоверно информировать журналистов, отвечать на вопросы и обращения», — отметили там.

«Наилучшим средством против появления и распространения фейков в медиа является оперативное предоставление официальной правдивой информации», — добавили в ассоциации.

При этом в БАЖ отметили, что ассоциация фиксировала факты, когда журналисты СМИ столкнулись с невозможностью оперативно получить информацию по ситуации с COVID-19.

«Напоминаем, что статья 34 Конституции гарантирует гражданам Республики Беларусь право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, политической, экономической жизни, состоянии окружающей среды, а обеспечение прав и свобод граждан является высшей целью государства», — резюмировали в БАЖ.

По состоянию на 27 марта в Беларуси было зафиксировано 94 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. С 27 марта Минздрав Беларуси не обновлял данные по ситуации с коронавирусом в стране.