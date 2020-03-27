Российский певец обратился в подмосковную клинику, где проходят лечение пациенты, инфицированные COVID-19.

Певец Игорь Николаев сдал тесты на COVID-19, об этом рассказала помощница артиста Юлия телеканалу «360», передает Sputnik.

По ее словам, результаты анализа пока неизвестны.

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — сказала помощница певца.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Николаев обратился в больницу на Коммунарке, где принимают инфицированных коронавирусом. У наблюдается высокая температура, певцу диагностировали очаговую пневмонию.

Состояние Николаева оценивается как средней степени тяжести.

В этом же лечебном учреждении находится певец Лев Лещенко – его доставили в медцентр на Коммунарке 24 марта. Тогда у Лещенко подозревали воспаление легких, в среду он был переведен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое, от прогнозов медики пока воздерживаются. Подозревается, что певец мог заразиться опасным вирусом в самолете, когда возвращался с гастролей в США.