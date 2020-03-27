В местах общего пользования всех жилых домов планируется выполнять одинаковое количество сухих и влажных уборок, сообщили «Минск-Новости» в Минском городском жилищном хозяйстве.

С начала 2020 г. первые этажи всех подъездов — от порога входной двери до площадки на первом этаже включительно (в высотках — до лифта) — убирают ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

— Уборка производится без мокрой тряпки и подразумевает сбор случайного мусора, выборочное подметание, — пояснила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением Анастасия Воробьева. — Первые этажи загрязняются быстрее, на них расположены почтовые ящики, но рекламные листовки часто оказываются на полу. Благодаря нововведению станет чище.

В то же время количество сухих и влажных уборок всех мест общего пользования (МОП) в разных домах может различаться в разы. Их периодичность определяет подрядная организация (ЖЭУ либо выигравшая торги частная компания) по согласованию с заказчиком — ЖКХ района. При этом учитываются общий метраж МОП, этажность здания, количество жильцов, а также наличие или отсутствие доступа к квартирным тамбурам. Последние относятся к вспомогательным помещениям, но у многих на дверях замок, а ключи только у жильцов. Если доступа нет, площадь тамбуров исключается из общей площади, подлежащей уборке, уточнила А. Воробьева.

В МГЖХ подсчитали: средняя стоимость сухой и влажной уборок 1 кв. м составляет 0,014 рубля и 0,042 рубля в 5-этажках, 0,03 и 0,053 рубля в 9-этажках, 0,035 и 0,059 рубля в 12-этажках. Получается, что в домах малоэтажной застройки могут выполнить 8 сухих и 2 влажные уборки в месяц, то есть по максимуму. А в высотке — 1 сухую и 1 влажную, меньше нельзя.

— Разбежка в периодичности уборки МОП в разных домах вызывает вопросы, нарекания жителей. Дескать, тариф-то для всех одинаковый. Имеются замечания и у нас. Например, при определении кратности уборок в малоэтажной застройке не учитывается время, которое работники затрачивают на переход от одного здания к другому. А оно может достигать 15 и более минут. Поэтому считаем целесообразным прийти к средним нормативам для всего жилфонда, они будут ближе к минимальным —1 сухая и 1 влажная уборки. Плюс ежедневная первых этажей и 1 раз в год — генеральная, когда чистят стены, перила, плафоны, радиаторы и моют окна, — озвучила позицию столичного ЖКХ А. Воробьева.

Справочно

Работы по санитарному содержанию МОП финансируются сугубо за счет средств жителей и согласно предельному тарифу, который в 2020 г. составляет 82 копейки на человека в месяц. Эти деньги направляются на зарплату рабочих по комплексной уборке (дворников), дезинсекцию и дератизацию, на оплату используемой воды, закупку спецодежды, материалов, инвентаря, на налоговые отчисления, накладные и прочие расходы.