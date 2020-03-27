В Ивацевичском районе мать убила новорожденного сына, ее действия квалифицированы по ч.2 ст.139 УК РБ. Данное уголовное дело было передано прокурору для направления в суд.

Обвиняемая, как было установлено в ходе расследования, родила жизнеспособного ребенка. Мать перекрыла новорожденному дыхательные пути, из-за чего тот скончался. Женщина, чтобы скрыть преступление, завернула тело младенца в полимерный пакет, а затем выбросила в мусорный контейнер у дома.

Пресс-служба Следственного комитета по Брестской области сообщает, что тело младенца обнаружили на мусорной свалке вблизи деревни Михновичи 3 ноября 2005 года. Было возбуждено уголовное дело, но установить личность матери не удалось.

И только сейчас УСК по Брестской области завершило расследование уголовного дела об убийстве младенца, которое произошло 15 лет назад. Все это время работа по раскрытию преступления не прекращалась.

Правоохранители только в прошлом году направили для проверки в ГКСЭ около 300 образцов ДНК женщин.

Результаты генетической экспертизы в ноябре 2019 года подтвердили, что новорожденный являлся биологическим сыном 37 летней жительницы Ивацевичского района.