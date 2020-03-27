78-летний российский певец Лев Лещенко болен коронавирусной пневмонией. Об этом сообщил в фейсбуке главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он также добавил, что информацию о заболевании публикует с разрешения Лещенко, передает «Радио Свобода«.

«После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. Лещенко был переведён в отделение реанимации», — написал Проценко.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильное, он не нуждается в дополнительном кислороде», — говорится в сообщении главврача больницы в Коммунарке, где проходят лечение большинство заболевших коронавирусной инфекцией москвичей.

Лев Лещенко был госпитализирован с подозрением на коронавирус 24 марта. Он приехал в медцентр вместе с женой после возвращения из-за границы.

По мнению Дениса Проценко, пик коронавирусной инфекции в Москве может наступить в первых числах апреля.

Проценко считает, что в России «надо готовиться к итальянскому сценарию» развития ситуации с коронавирусной инфекцией. Чем больше заградительных и карантинных мер будет принято, тем это будет более эффективно, отметил он.

В России на сегодняшний день подтверждено 840 случаев заражения коронавирусом. Два человека умерли.