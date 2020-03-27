26 марта 2020 года Посольство Республики Беларусь в Москве сообщило, что Российская Федерация разрешила въезд на свою территорию некоторым белорусским гражданам.

Попасть в Россию даже после введенных мер по закрытию границ, как рассказали дипломаты, смогут белорусы, у которых в стране есть близкие родственники (родители, супруги и дети, попечители и опекуны).

16 марта 2020 года правительство Российской Федерации ввело запрет на въезд в страну для иностранных граждан, в том числе граждан Республики Беларусь.

В России с 27 марта 2020 года вводится запрет на международные и чартерные перелеты, за исключением рейсов с гражданами России, которые возвращаются на родину.

В стране на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и три смертельных исхода. В мире всего уже зафиксировано 521 000 зараженных и 23,5 тысячи скончавшихся.