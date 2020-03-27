Для создания 3D-модели использовалась рентгенография реального человека, зараженного коронавирусом.

Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает портал Komonews.

На видео изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Врачи не исключают, что после такого поражения пациент не сможет оправиться полностью.

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