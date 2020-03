Для создания 3D-модели использовалась рентгенография реального человека, зараженного коронавирусом.

Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали на видео, как коронавирус COVID-19 поражает легкие человека. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает портал Komonews.

Just spoke to the @GWHospital doctor who helped create this virtual reality rendering, an eye-opening new perspective of what COVID-19 does to a patient's lungs.

This was built from a CT scan of an actual coronavirus patient in DC. Yellow = lung damage.https://t.co/AMLDA2vo7G pic.twitter.com/DRTO9lw66B

