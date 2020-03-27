Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Такое заявление в пятницу, 27 марта, сделала глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью», — цитирует ТАСС слова главы МВФ.