С 30 марта Белорусское Общество Красного Креста запускает телефонную линию 201, на которую могут позвонить одинокие пожилые люди, сообщили агентству «Минск-Новости» в Минской городской организации БОКК.

Звонки на «Добрый телефон» по мобильному будут бесплатными. Инициатива запускается с целью помочь пожилым людям, которым из-за коронавируса рекомендуют оставаться дома, не чувствовать себя одинокими. На телефонной линии будут дежурить волонтеры, обученные психологами Красного Креста. Они готовы поддержать разговор на любую тему. При необходимости предоставят информацию по волнующему вопросу и перенаправят в компетентные органы.

Желающие присоединиться к волонтерам, которые будут работать на «Добром телефоне», могут обращаться по телефонам: +375 17 395-80-09, +375 17 395-50-15.