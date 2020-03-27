США опередили Китай по числу случаев заражения COVID-19. Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), число заразившихся в мире стремительно приближается к 550 тысячам человек, сообщает TUT.BY.

Во Франции зафиксировали наивысший показатель по числу летальных исходов от коронавирусной инфекции за сутки — 365 человек. Накануне был 231 смертельный случай. Среди скончавшихся за последний день в столичном регионе — девочка 16 лет. В реанимации к вечеру четверга находились 3375 пациентов. Треть их них — младше 60 лет.

Как пишет RFI, с начала эпидемии во Франции от COVID-19 умерли 1696 человек. Речь идет о скончавшихся в больницах. В эту статистику не входят возможные новые летальные исходы, например, в домах престарелых. В ближайшее время в стране собираются сменить методику учета, включив в статистику летальные исходы вне больниц и тогда число смертельных случаев может резко увеличиться.

Всего во Франции выявили более 29 тысяч случаев заражения. Почти пять тысяч человек выздоровели.

Хорошо тестируют

США опередили Китай и другие страны по числу зафиксированных случаев заражения: за три дня оно удвоилось и превысило 85 тысяч. Число умерших возросло за три дня более чем в 2,5 раза — до 1290 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).

Дональд Трамп объяснил высокие цифры «хорошо функционирующей системой тестирования». Эксперты говорят о «серии ошибок и упущенных возможностей».