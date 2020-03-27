Число зараженных коронавирусом в Беларуси выросло С 86 до 94 человек.

«На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 62 пациентов», — говорится в сообщении Минздрава.

Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в республике составило 94 человека.

По информации министерства, на сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19.