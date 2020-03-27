Белорусские ИТ-компании Currency.com, Melsoft, Easybrain и Vizor Games перевели на благотворительный счет Минздрава и другие белорусские проекты по борьбе с коронавирусом по 100 тысяч долларов в эквиваленте, сообщает TUT.BY.

В частности, Vizor Games часть средств направили на счет Минздрава, часть — Красному Кресту и «Именам».

Криптобиржа Currency.com, созданная компаниями Виктора Прокопени и Саида Гуцериева, также запускает акцию «Помоги медикам». Все собранные средства (а жертвовать можно и криптовалюту, и обычные деньги) будут перечисляться на благотворительный счет Минздрава Беларуси. Новые токены будут добавлены на платформу с 31-ого марта.

— Мы гордимся тем, что наша команда за год работы сделала одну из лучших финансовых платформ, и благодаря этому мы можем помочь медикам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Больницам могут понадобиться дополнительные аппараты искусственного дыхания или антивирусная защита, которые могут спасти жизни. Уверены, что они пойдут на важное для страны дело. Очень надеемся, что крипто- и ИТ-сообщества не останутся в стороне от сложившейся ситуации, — прокомментировал управляющий компанией «Карренси Ком Бел» Александр Шевченко.

Компания Flo перевела на борьбу с коронавирусом 100 тысяч рублей.

Благотворительный счет открыт в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования». Поступающие туда средства будут распределяться в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.

Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Централизованный сбор на закупку защитных средств для 15 000 соцработников территориальных центров, медицинских сестер Красного Креста и волонтеров идет на платформе «Имена».