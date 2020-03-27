Министерство юстиции рекомендует воспользоваться онлайн-сервисами и другими удобными способами при обращении к нотариусу. Такая информация опубликована на сайте ведомства.

Белорусы, а также представители юрлиц могут записаться на прием по телефону либо онлайн без необходимости дополнительного посещения нотариальной конторы либо нотариального бюро с этой целью. Подробную информацию можно найти на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП) в разделе «Найти нотариуса».

Чтобы получить консультацию, рекомендуется воспользоваться сервисом «Вопрос нотариусу». Этот сервис не является мгновенной онлайн-консультацией, однако ответы будут предоставляться максимально оперативно.

По вопросам, связанным с документами, переданными на хранение в нотариальные архивы, также можно обратиться по телефонам. Контактная информация размещена в разделе «Архивы».

Кроме того, получить справочную можно в территориальных нотариальных палатах.