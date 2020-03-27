«Беларусбанк» возобновил с 27 марта операции, приостановленные с 14.00 26 марта 2020. Об этом финучреждение сообщило сегодня в пресс-релизе.

Напомним, в перечне значились операции:

по выдаче в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях;

по выдаче наличной иностранной валюты по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка;

по внесению белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте;

и некоторые другие.

Банк принес извинения за временные неудобства в обслуживании. О причинах вчерашнего приостановления операций и их сегодняшнего возобновления не сообщается.