«Беларусбанк» возобновил с 27 марта операции, приостановленные с 14.00 26 марта 2020. Об этом финучреждение сообщило сегодня в пресс-релизе.
Напомним, в перечне значились операции:
- по выдаче в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях;
- по выдаче наличной иностранной валюты по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка;
- по внесению белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте;
и некоторые другие.
Банк принес извинения за временные неудобства в обслуживании. О причинах вчерашнего приостановления операций и их сегодняшнего возобновления не сообщается.