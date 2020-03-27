«Беларусбанк» проинформировал о приостановлении с 14.00 26 марта 2020 года отдельных видов операций при использовании банковских платежных карточек (их реквизитов). Приостановлены:

выдача в банкоматах банка и кассах банка наличной иностранной валюты по карточкам, выпущенным в белорусских рублях;

выдача наличной иностранной валюты по карточкам других банков в кассах и банкоматах банка;

внесение белорусских рублей с использованием банкоматов, инфокиосков и в кассы банка для пополнения карточек, выпущенных в иностранной валюте;

осуществление операций перевода в иностранной валюте с применением карточек (их реквизитов), выпущенных в белорусских рублях;

зачисление белорусских рублей по операциям перевода с применением реквизитов банковских карточек на текущие (расчетные) банковские счета, доступ к которым может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, открытые в иностранной валюте;

пополнение при использовании банковских карточек, выпущенных банком в белорусских рублях, в инфокиосках и каналах дистанционного банковского обслуживания банка (интернет-банкинг, М-банкинг) вкладов (депозитов, в том числе интернет-депозитов), текущих (расчетных) банковских счетов, открытых в иностранной валюте.

Приостановление отдельных видов операций распространяется на карточки физлиц.

Не ограничивается возможность совершения операций по карточкам в белорусских рублях:

оплаты покупок в иностранной валюте в организациях торговли (сервиса), в том числе интернет-магазинах;

погашения кредитов банка в кассах, интернет-банкинге и мобильном банкинге, выданных ранее в иностранной валюте;

выдачи наличной иностранной валюты в других банках (в том числе за рубежом);

покупки интернет-облигаций, номинированных в иностранной валюте.

Доступно перечисление с вкладных (депозитных) счетов в иностранной валюте денежных средств на карточки, выпущенные в иностранной валюте.