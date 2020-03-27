Группа белорусских художников уехала на пленэр еще 2 марта. Это мероприятие организовал черногорский бизнесмен Ратка Попович, причем делает он это уже не первый год. Высоко в горах предоставляет белорусским художникам жилье и питание за свой счет, и люди месяц спокойно занимаются творчеством. Расплачиваются, как

это принято, своими картинами. Вот и этой весной четверо художников – Алексей

Марочкин, Наталья Пиневич, Алесь Палей и Настасья Потворова – приехали в Черногорию в начале марта. И в Минск должны были вернуться не позднее 3 апреля. Но теперь их отъезд откладывается как минимум на 20 дней, так как на время карантина авиасообщение прекращено. Впрочем, удивительное дело: настроение у всех художников, как сообщил нам сын Алексея Марочкина, который держит связь с группой, шикарное. Игорь Марочкин поделился такими семейными новостями:

– Отец с головой ушел в работу. Он, правда, похудел, но зато как хорошо выглядит! Все потому, что ходит по горам, пьет домашнее виноградное вино и не ест сладкого, как в Минске привык: зефир, изюм и вафли. До моря неблизко, надо спускаться десять километров. Да, в их распоряжении есть автомобиль, но в машине можно ехать только по двое: водитель и пассажир на заднем сиденье. Такие сейчас в Черногории правила. Вообще страна из-за вируса обезлюдела: гостиницы на побережье не работают, кафе закрыты, дороги на пляж перекрыты. Остаются только горы. Кстати, день назад там выпал обильный снег. Отец радуется: наконец с цветов, с натюрмортов он перейдет на

зимние пейзажи. Соскучился по снегу.

Как сообщают информационные агентства, в Черногории зарегистрированы 22 случая заражения COVID-19, под наблюдением находятся 5565 человек. Один человек – 65-летний житель Герцег-Нови, у которого было хроническое заболевание легких, – скончался несколько дней назад.

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Газета «Народная Воля» № 25 (4483)