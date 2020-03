Metal on Matt's Mind: Re1ikt

I recently traded messages with a largely unknown (at least on this side of the planet), independent, hard-working and hard-rocking band from Belarus named Re1ikt They released an album last year that I cannot stop listening to. Read my Tumblr blog for this latest edition of "Metal on Matt's Mind." http://themattodonnellblog.tumblr.com/post/149758603326/metal-on-matts-mind

Опубликовано Matt O'Donnell Четверг, 1 сентября 2016 г.