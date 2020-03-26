Ведущий утренних новостей на американском телеканале 6 ABC Мэтт О’Доннелл (Matt O’Donnell) и его друг Мэтт Камминс (Matt Cummins) записали видео, в котором сыграли акустическую версию композиции «Зрушаны свет» белорусской фолк-рок-группы Relikt.

«Эта песня рассказывает о значительных событиях, из-за которых мир переворачивается с ног на голову, и о том, как люди доказывают, что их несокрушимость позволит создать новое, светлое будущее», — комментирует видео господин О’Доннелл.

«Мы никогда не исполняли песню под запись, хотя Relikt по нашей просьбе прислали ноты и английский перевод текста. До сего дня. Ведь кажется, сейчас самое время. Через такую простую связь музыкой мы хотим показать людям во всем мире, что границы не важны, когда речь идет о заботе друг о друге. Мы отважны. Мы построим лучшее будущее. Теперь не время чувствовать себя одиноким», — добавляет журналист.

Мэтт О’Доннелл является давним поклонником творчества белорусской группы: в 2016-м он в своем музыкальном блоге назвал диск Relikt «Лекавыя травы», получивший ряд высоких наград и в Беларуси, альбомом года.

А послушав альбом «Дрэва жыцця», написал, что за него коллектив заслуживает мирового признания, и жаль, что американская музыкальная пресса не очень внимательна.

Мэтт работает в телецентре WPVI-TV в Филадельфии (штат Пенсильвания), который принадлежит ABC Owned Television Stations (подразделению Disney-ABC Television Group), с 1996 года. Сперва он занимал пост специального корреспондента, а в 2002-м начал вести утренний эфир вместе с Сарой Блумквист.

В свободное время он с удовольствием общается со зрителями и подписчиками в соцсетях, делится впечатлениями от прослушанного и просмотренного в Tumblr. Играет на ударных в местном рок-группе Champs. Любит гольф, книги, пивоварение и квантовую физику.

Слова солидарности, высказанные через океан, оказались весьма уместными, так как именно из-за угрозы коронавируса скорее всего придется отменить акустическую презентацию альбома Relikt «Дрэва жыцця» со специальными гостями, которая должна была состояться в Минске 17 апреля в Молодежном театре эстрады. Тем не менее, музыканты уверяют, что мероприятие пройдет в любом случае — если не в концертном зале, то онлайн.

Metal on Matt's Mind: Re1ikt I recently traded messages with a largely unknown (at least on this side of the planet), independent, hard-working and hard-rocking band from Belarus named Re1ikt They released an album last year that I cannot stop listening to. Read my Tumblr blog for this latest edition of "Metal on Matt's Mind." http://themattodonnellblog.tumblr.com/post/149758603326/metal-on-matts-mind Опубликовано Matt O'Donnell Четверг, 1 сентября 2016 г.

Relikt объединяет современные музыкальные течения с традиционным белорусским фольклором, показывая его в непривычном виде и делая актуальным для слушателей, которые ищут в музыке что-то новое. В дискографии команды 6 студийных альбомов, 2 концертных DVD и 9 видеоклипов. Группа получила ряд музыкальных наград в Польше и Беларуси, выступал в Украине, Литве и России.