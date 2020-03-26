Мера принята из-за распространения коронавируса. Она будет действовать в течение одной недели, однако может быть продлена.

На фоне распространения коронавируса Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли на неделю. Об этом 25 марта сообщил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар агентству Reuters.

«Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис», − подчеркнул Абу Нассар.

По его словам, решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.

Так как закрытие храма пришлось на преддверие Пасхи, церковь не исключает проведение праздничных мероприятий в других местах в рамках новых эпидемиологических правил.