Более трёх миллионов американцев за последние две недели подали заявки на пособие по безработице после объявления ограничений для остановки эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении министерства труда США. Неделю назад было подано около 300 тысяч заявок, сообщает Радио Свобода.

Предыдущее максимальное число заявок происходило в 1982 году. Тогда на пособие по безработице поступило около 700 тысяч заявок.

Статистические данные по безработице обнародовали вскоре после принятия в Сенате США законопроекта о мерах экономической поддержки компаний и граждан. Он предполагает выделение более двух триллионов долларов. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что готов подписать законопроект, как только он будет окончательно одобрен Конгрессом.

Ранее Конгресс проголосовал за законопроект, предоставляющий более восьми миллиардов долларов на борьбу с эпидемией, в том числе на создание вакцины от коронавируса. Законодатели также поддержали меры стоимостью 100 миллиардов долларов для помощи тем, кто был вынужден уйти в отпуск из-за COVID-19.

В США, по последним данным, зафиксировано почти 70 тысяч случаев заражения COVID-19. Более тысячи человек умерли.