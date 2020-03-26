Правительство определило меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 25 марта 2020 года №171, сообщает пресс-служба правительства.

Установлено, что лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда:

должны находиться в самоизоляции в домашних условиях;

они не подлежат пропуску через границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).

Эти действия не распространяются на:

сотрудников диппредставительств, консульских учреждений иностранных государств в Беларуси и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь, а также членов их семей;

глав и членов официальных делегаций;

водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси для возвращения к месту жительства.

Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, размещается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Сотрудники органов пограничной службы выдают приехавшим анкету прибывшего. После заполнения анкету передают должностным лицам Минздрава.

Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе с территории России в страны ЕС и Украину, между двумя пунктами пересечения белорусской границы обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. Исключение составляют случаи, когда соблюсти этот срок невозможно из-за аварии (поломки) машины, а также разгрузки, перегрузки (перевалки) груза, замены транспорта, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах.

В случае необходимости допускается отклонение от республиканской автомобильной дороги, указанной в перечне дорог и специализированных мест. Операции должны быть осуществлены в минимальные сроки.

Во время остановки (стоянки) водители, выполняющие транзитные перевозки, не должны покидать территорию пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств согласно перечню дорог и специализированных мест.

За неисполнение требований настоящего постановления прибывшие лица, а также водители, выполняющие транзитные перевозки, несут ответственность, предусмотренную законодательством.