Чрезмерное количество соли в рационе может помешать организму бороться с бактериальными инфекциями. Ученые из Университетской больницы Бонна в Германии пришли к такому выводу после исследований на лабораторных мышах и на людях, сообщает Science Translational Medicine.

Грызуны, которым давали соленые продукты, хуже справлялись с инфекциями почек, вызванными кишечной палочкой, и листериозом.

«Бактерии нанесли значительный ущерб, прежде чем иммунная система смогла от них избавиться», – отметил автор научной работы Кристиан Курц.

Во втором этапе эксперимента приняли участие десять добровольцев в возрасте от 20 до 50 лет. Им выдавали по 6 граммов соли в день в дополнение к их обычному режиму питания. Через неделю клетки иммунной системы (нейтрофильные гранулоциты) ослабли и не смогли так же эффективно поглощать и убивать бактерии, как до начала испытаний.

Ученые заключили, что это связано с двумя причинами. Во-первых, когда мы едим много соли, организм высвобождает определенные гормоны, чтобы ускорить ее выведение. В их число входят глюкокортикоиды, у которых есть побочный эффект – они подавляют иммунную систему. Во-вторых, при переизбытке соли в почках начинает скапливаться мочевина, а она негативно влияет на работу нейтрофилов.

Напомним, ВОЗ рекомендует людям потреблять не более 5 граммов соли в день. В противном случае повышается риск гипертонии, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.