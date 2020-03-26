В начале марта Герцоги Сассекские нанесли финальный визит в Великобританию в роли членов монаршей семьи. Сначала обратно в Канаду улетела 38-летняя Меган Маркл, а её 35-летний супруг принц Гарри прилетел к жене спустя несколько дней, сообщает The Sun.

Гарри пришлось задержаться на родине, чтобы завершить последние дела. Перед долгой разлукой он решил встретиться с друзьями, которые устроили ему прощальную вечеринку. К слову, на ней присутствовала и бывшая возлюбленная принца – Челси Дэйви.

По словам близкого друга принца, для Гарри это стало настоящим сюрпризом. Он был шокирован и тронут присутствием девушки, которую ранее очень любил.

«Гарри сиял, когда вошёл в комнату. Его там все ждали. Но он не мог поверить своим глазам, когда заметил Челси. Гарри был очень взволнован и крепко обнял её», – цитирует инсайдера издание.

Однако окружение принца уверяет, что, несмотря на довольно сильную связь между Гарри и Челси, они больше никогда не сойдутся.