Правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить все регулярное и чартерное авиасообщение в другие страны и обратно. Исключение предлагается сделать только для рейсов, вывозящих россиян из-за рубежа, сообщается на сайте правительства.

МИД России ранее опубликовал список вывозных рейсов россиян из более 20 стран мира, намеченных до конца марта или начала апреля.

Компания «Аэрофлот» — единственный российский авиаперевозчик, продолжающий полеты за границу — объявила, что на данный момент уже закрыла 92 из 94 своих международных направлений.

На фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 власти России последовательно закрывали границы и ограничивали авиасообщение с другими странами. До последнего момента существовало авиасообщение со столицами крупных стран.