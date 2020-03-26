Изначально ограничения на массовые мероприятия, въезд и выезд из страны в Литве вводили до 30 марта. В Польше всеобщий карантин должен был действовать до 25 марта. Об этом пишут Wiadomosci.

Теперь границы Польши будут закрыты до 14 апреля.

«Мы ужесточили ограничения для поляков, работающих на другой стороне границы. У них есть два дня, чтобы стабилизировать свое профессиональное положение. После этого, если они пересекут границу обратно в Польшу, их подвергнут 14-дневному карантину. Только до пятницы они могут свободно пересекать границу», — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Из-за распространения коронавируса всеобщий карантин в Литве также продлен до 13 апреля включительно. Такое решение 25 марта приняло правительство страны, сообщает Delfi.

«Карантин продлен до 24 часов 13 апреля», — отметил канцлер правительства Альгирдас Стончайтис. По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, Литва еще не достигла пика распространения коронавируса, поэтому карантин необходимо продлить.

«Это минимальный срок — еще две недели. Понадобится продлевать или нет, будет зависеть от нас всех. Если небольшая часть общества будет вести себя так, как вела себя две недели, когда не соблюдалась самоизоляция, когда лгали, посещали общественные места и началось распространение вируса внутри нашей страны (…) если мы будем вести себя так, то, естественно, карантин, который мог продолжаться месяц, будет продолжаться неизвестно сколько. Если будем вести себя безответственно, то ситуация у нас будет, как в Италии или Испании», — сказал премьер.