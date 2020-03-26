Людей временно разместили в Осиповичском отеле, пишет Радио Свобода. Переселить пришлось около 50 человек.

Чрезвычайное происшествие произошло на полигоне возле Осипович 25 марта. Согласно официальному сообщению Минобороны, пострадали два солдата. С ожогами различной степени тяжести их госпитализировали.

Как стало известно Свободе, происшедшее на полигоне также стало причиной эвакуации целой деревни Поплавы. Пожар на транспортно-заряжающей машине мог вызвать взрыв боеприпасов. Факт эвакуации Свободе подтвердили в Протосевичском сельсовете.

«Да, вчера состоялась эвакуация жителей деревни Поплавы, — сообщили там. — Их разместили в Осиповичах, в гостинице. В деревне прописано около 50 человек, но не все проживают по месту прописки. Поэтому сложно сказать, сколько человек эвакуировали. Никто из местных не пострадал в результате происшествия, это самое главное. Сегодня люди уже должны вернуться обратно в свои дома».

Перевод: mogilev.online