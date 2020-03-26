С начала текущей недели наблюдается снижение курса евро и доллара по отношению к белорусскому рублю. Как долго это продлится?

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб предлагает искать ответ в динамике нефти и российского рубля.

— В понедельник-вторник нефть марки Brent выросла в цене с 27 до 30,5 долларов за баррель. В среду утром рост продолжался. На этом фоне подешевел с понедельника до полудня среды в России с 81 до 77 российских рублей. Когда доллар дешевеет к российскому рублю, то в автоматическом режиме у нас доллар снижается, а российский рубль растет.

Но не факт, что это станет тенденцией, потому что на самом деле после окончания торгов на белорусской валютно-фондовой бирже изменилась ситуация на рынке нефти. И всего за несколько часов после этого нефть подешевела с 30,5 до 28,5 доллара за баррель марки Brent.

— Начал ли Нацбанк вбрасывать валюту на биржу для поддержания курса белорусского рубля?

— У Национального банка существует операционное правило: когда начинается сильное колебание валютной корзины, он выходит на рынок. Когда белорусский рубль сильно укрепляется, Нацбанк покупает валюту на рынке (так было в последние два года), а когда рубль начинает падать — продает валюту.

— Сейчас не наблюдается такого валютного ажиотажа среди населения, как это было в 2011 и 2014-2015 годах, связанного с волатильностью белорусского рубля. С чем это связано?

— Чтобы скупать валюту, надо иметь много белорусских рублей. Белорусов условно можно разделить на две категории – людей, у которых деньги остались от прошлой зарплаты на карточке, чтобы купить еду, заплатить за квартиру. Им не с чем бежать в обменник. Те же, у кого есть запас белорусских рублей, наверняка хранят их на депозитах. Вряд ли кто-то хранил бы в большом количестве рубли дома под подушкой в то время, когда депозиты приносят до 12% годовых.

До 2016 года была такая ситуация, когда любой депозит в банке по факту был до востребования. То есть, любой вкладчик мог прийти в банк и досрочно забрать рубли и купить на них валюту. Осенью 2016 года система изменилась, было введено понятие безотзывных депозитов, по которым были самые большие проценты. Обладатели больших сумм в белорусских рублях хранят их в банках на долгосрочных безотзывных депозитах. Они не могут прийти и потребовать отдать им белорусские рубли до истечения срока. Соответственно, снизился ресурс рублей, с которыми можно устроить набег на обменники. Это очень серьезно сдерживает падение белорусского рубля: если бы у населения была возможность снять рублевые депозиты и выстроиться с ними в очереди в обменники, то курс валюты подскочил бы гораздо сильнее, чем то, что мы имеем сейчас.

— Стоит ли сегодня доверять личные средства банковской системе?

— Пока я не вижу угроз для банковской системы. Она выстояла в 2011 году, в 2014-2015 годах, и пока не видно, что ситуация для банков была бы заметно хуже, чем тогда. А регулируется банковская система сейчас, пожалуй, лучше, чем до 2015 года. Пока я не вижу причин, чтобы бежать и снимать деньги со счетов. Я не знаю, что будет через неделю или через месяц, как будут развиваться события в белорусской экономике и в мире. Понятно, что ничего хорошего в экономике ждать не приходится, понятно, что будет спад, но насколько он будет критичным, глубоким, какие и у кого риски тут будут, на будущее сказать сложно.