Александр Сацук, брат задержанного 25 марта главреда делового издания “Ежедневник” Сергея Сацука, побывал в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси и забрал вещи и документы Сергея. По словам Александра Сацука, сотрудники ДФР не хотели объяснять причин задержания журналиста, пераедает Еврорадио.

— Жена позвонила. Ей говорят: “Брат приедет — ему всё расскажут”. Я приезжаю — мне ничего не рассказывают. Говорят: “Он выйдет и всё расскажет”, — рассказывает о своём коротком пребывании в КГК Александр Сацук.

После того, как сотрудник ДФР передал Александру Сацуку ключ от машины Сергея и документы на неё, Александр переспросил о причинах задержания.

— Сказал он только слово “взятки”. И всё, — продолжает Александр. — Я могу предположить, что это связано с белорусским телевидением, там было озвучено, что Сергей якобы взял пять тысяч.

Вечером 22 августа 2019 года в программе “Панорама” на канале “Беларусь 1” был опубликован сюжет “Заказные статьи «независимых» белорусских СМИ”. На записи, сделанной скрытой камерой в офисном помещении, видно, как Сацук забирает со стола конверт. Авторы сюжета утверждают, что в конверте были деньги, за которые журналист пообещал написать статью о медицинском бизнесе.

В сюжете также показан некто Виктор Медведский, которого называют «участником уголовного процесса за уклонение от уплаты налогов» и “фактическим собственником и руководителем иностранной компании”. По его словам, он передал Сергею Сацуку информацию о продажах медикаментов по завышенным ценам. Журналиста это якобы заинтересовало. За публикацию этих сведений Медведский якобы передал журналисту 3000 долларов.

Потом Медведский говорит, что заказывал Сацуку еще одну статью, вышедшую в январе 2019 года, и в общей сложности заплатил 5000 долларов.

Сергей Сацук приобрел широкую известность своими журналистскими расследованиями. Самым громким из них за последнее время стало расследование о поставках в Беларусь незарегистрированной вакцины «Эупента». На днях Сацук опубликовал критическую колонку о борьбе белорусских властей с коронавирусной инфекцией.