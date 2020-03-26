Ранее о будто бы зафиксированных в Беларуси 22 случаях гибели от коронавируса заявило агентство Bloomberg.

Ни один человек не умер в Беларуси от COVID19, заявила в эфире «Беларусь 1» замминистра здравоохранения Елена Богдан, передает Sputnik.by.

Согласно данным Минздрава, озвученным 25 марта, в Беларуси зарегистрировано 86 случаев коронавируса, 29 человек уже выписаны или готовятся к выписке.

«Минздрав владеет абсолютно всей информацией, которая на данный момент есть: и по количеству обследованных, и по количеству выявленных случаев, и по состоянию здоровья каждого из этих пациентов. Основная масса пациентов, у которых выявлен COVID-19, имеют бессимптомное течение или абсолютно не выраженные клинические проявления респираторного характера», — рассказала Богдан.

По словам замглавы Минздрава, запасы масок, защитных костюмов и лекарств анализируются ежедневно, а запас по основным позициями препаратов создан как минимум на полгода. Ситуация, подчеркнула она, контролируемая.

Прокомментировала Богдан и заявления Bloomberg о якобы 22 смертях от коронавируса в Беларуси.

«В наших медицинских учреждениях от инфекции COVID-19 на сегодня никто не умер. Закономерный вопрос: каким источником информации пользуется Bloomberg», — задалась вопросом замминистра.

Агентство позже исправило свою публикацию, однако с официальным опровержением не выступило.