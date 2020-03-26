Запасов гречневой крупы и сырья для ее производства в Беларуси хватит на 5 месяцев, а ячменной, овсяной и перловой круп в стране с излишком. Об этом заявил заместитель министра Минсельхозпрода Беларуси Владимир Гракун.

Запасов зерновых в республике достаточно, чтобы дождаться нового урожая. Крупа и мука поставляются в магазины без перебоев, уточнили в ведомстве.

Помимо объемов на комбинатах хлебопродуктов 1 300 т зерна хранится в государственном резерве. Что касается мясо-молочной продукции, то ее не только достаточно для обеспечения потребностей населения внутри страны, но и есть возможность поставлять ее на экспорт.