По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, курсы доллара и евро вновь продемонстрировали рост. Курс российского рубля понизился на 0,86%.

Так, курс доллара увеличился на 0,43% и составил 2,59 рубля (+0,0111 рубля).

Евро подрос на 1,37% и равняется 2,8287 рубля (+0,0383).

За 100 российских рублей предлагают 3,2957 рубля (-0,0285 рубля).

Падение белорусского рубля к западным валютам происходит на фоне снижения цен на нефть, которая подешевела 26 марта в связи с возрастающими опасениями снижения спроса.