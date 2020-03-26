В связи с распространяющейся коронавирусной инфекцией A1 предоставит абонентам бесплатный доступ к «базовому безлимитному интернету» и видеосервису VOKA.

Об этом заявил генеральный директор компании Гельмут Дуз. Соответствующий пост был размещен на странице в его официальном Facebook-аккаунте.

Так, с 26 марта по 31 августа 2020 г. А1 запускает инициативу #оставайсяонлайн. Благодаря ей абоненты большинства тарифных планов компании получат бесплатный базовый безлимитный интернет, а также доступ к популярным фильмам и сериалам из медиатеки видеосервиса VOKA.

Присоединиться к инициативе #оставайсяонлайн смогут пользователи популярных тарифных планов: архивной линейки тарифных планов «Комфорт», актуальных тарифов «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL», а также тарифа «Стартовый». Новые и действующие абоненты этих тарифных планов в дополнение к своему основному интернет-трафику смогут бесплатно до 31 августа воспользоваться базовым пакетом «Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с». Подробнее о порядке подключения можно узнать на официальном сайте А1.

Кроме того, для этой категории абонентов (кроме тарифа «Стартовый») будет открыт бесплатный доступ к контенту VOKA на подписке «Фильмы и сериалы». Кроме этого, пользователи получат возможность бесплатно смотреть 30 самых популярных ТВ-каналов (среди них — ТНТ International, «Кинохит», «Киносемья», Nickelodeon, Discovery, Eurosport 1, Viasat History и другие). Для просмотра достаточно установить приложение VOKA, зарегистрироваться и подключить подписку «Фильмы и сериалы»

Больше возможностей оставаться на связи получат и пользователи тарифных планов линейки «Привет» (в том числе архивных — при переходе на актуальные): в рамках инициативы #оставайсяонлайн в зависимости от активированных подписок им будет предоставляться еженедельный либо ежемесячный объем трафика — 200 и 800 МБ соответственно.

Компания А1 также информирует, что ветераны и лица, приравненные к ним, смогут пользоваться включенным пакетом услуг на тарифном плане «Победа» с нулевой абонентской платой с 26 марта 2020 г. и далее.

Инициативой #оставайсяонлайн компания А1 хочет помочь своим абонентам в условиях, когда для всех особенно важно оставаться на связи как с друзьями и родными, так и с коллегами по работе.