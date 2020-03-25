Принадлежащий Google видеохостинг YouTube объявил о снижении качества видео для пользователей по всему миру на время пандемии коронавируса. На прошлой неделе сервис пошел на такой шаг в Европе, чтобы снизить нагрузку на интернет-инфраструктуру.

Как сообщает Bloomberg, теперь ролики по умолчанию будут воспроизводиться в стандартном разрешении 480p, но при желании пользователи смогут повысить качество видео, выбрав более высокое разрешение вручную.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с властями разных стран и провайдерами, чтобы внести свой вклад в снижение нагрузки на систему во время этой беспрецедентной ситуации», – говорится в заявлении YouTube.

В последние дни качество видео в Европе по просьбе властей Евросоюза также снизил целый ряд компаний, включая Netflix, Apple, Amazon и Disney. Не исключено, что вскоре эти компании вслед за YouTube распространят это решение на весь мир. Ограничения скорости вводят и игровые сервисы.

По данным специалистов, незначительное ухудшение качества видеопотока приведёт к снижению нагрузки на европейские сети примерно на 25%.