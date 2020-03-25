Экспресс-тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, созданный учеными Сингапура, дает результат уже через пять минут. По данным издания The Straits Times, разработчики теста планируют получить лицензию на его массовое применение в течение месяца.

По словам профессора Джеки Ин, которая возглавляет лабораторию при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура, экспресс-тест Cepat прошел клинические испытания в одной из государственных клиник. Испытания показали, что тест позволяет выявлять коронавирусную инфекцию со стабильно высокой точностью.

«После того, как мы получим официальное разрешение на массовое использование теста, он поступит во все медицинские учреждения страны — в том числе и в обычные поликлиники», — заявила Ин, отметив, что сейчас для выявления коронавируса применяется в основном метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией.

«Для проведения анализа методом ПЦР требуется примерно три часа, что недопустимо долго в условиях пандемии коронавируса. Наш тест позволяет получать результаты за пять минут — это очень важное преимущество, благодаря которому мы сможем сдерживать распространение вируса более эффективно», — добавила профессор. Число зараженных коронавирусом в Сингапуре, тем временем, составляет примерно пять с половиной сотен человек.