В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, у них также была пневмония, имелись сопутствующие патологии.

Об этом сообщил городской оперативный штаб, передает ВВС.

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — сообщили в штабе.

Точную причину смерти пациентов штаб не назвал.

Ранее городской штаб уже сообщал о смерти пациента с коронавирусом, но позже он скорректировал свою позицию и заявил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

До сих пор в официальной статистике по коронавирусу в России не было летальных исходов.

Утром 25 марта было объявлено, что за последние сутки зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в России достигло 658.