В апреле подорожают многие марки сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 апреля 2020 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 120 марок табачных изделий. Цены повысятся в диапазоне от 2 до 20 копеек.

В частности, подорожают 47 брендов, производимых табачной фабрикой «Неман», и 48 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», а также 23 бренда, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг».

Стоимость табачных изделий, производимых ООО «Интер Тобакко», а также импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», останется неизменной.