Российский телеведущий Иван Ургант поздравил юмориста Евгения Петросяна с рождением второго ребенка. Он обратился к юмористу в эфире передачи «Вечерний Ургант».

«У Евгения Петросяна родился сын. Мы поздравляем родителей, желаем здоровья всей семье», — отметил Ургант. Он пошутил, что Петросяну повезло — так как в Москве юмористу по возрасту пока нельзя будет выходить на улицу, он будет все время проводить с ребенком.

Он также восхитился активностью старшего коллеги по телевидению. «Евгений Ваганович в 74 года ни на что не жалуется, просто делает дело, старая школа», — подчеркнул Ургант.

О том, что у Петросяна и его 31-летней помощницы Татьяны Брухуновой родился ребенок, стало известно 25 марта. Об этом сообщили в окружении супругов. По неофициальной информации, у пары появился мальчик.

У Петросяна уже есть дочь от первого брака, 52-летняя Викторина. Брухунова является пятой супругой юмориста, она стала матерью впервые. По сообщениям СМИ, артист женился на своей помощнице в начале декабря 2019 года. Официально пара не подтверждала эту информацию.